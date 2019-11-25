Москва, , 20:02 — REGNUM Заместитель главы Росалкогольрегулирования Ирина Голосная обвиняется в махинациях с налогами в пивной отрасли. Об этом сегодня, 25 ноября, заявил следователь на заседании Пресненского суда Москвы.

Следствие полагает, что чиновница Голосная позволила ООО «Аль-групп» избежать уплаты налогов более чем на 58 млн рублей.

Голосная поручила сотрудникам Росалкогольрегулирования подготовить заключения о том, что оборудование для передачи данных об объемах производства в ЕГАИС соответствует стандартам, хотя оно и не соответствовало и не отправляло данные в государственную систему. То есть компания производила неучтенное пиво и тем самым избежала оплаты налогов.