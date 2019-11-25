Москва, , 20:00 — REGNUM Погода в декабре на большей части территории России ожидается более тёплой, чем обычно. Такой прогноз синоптиков приводит 25 ноября портал «Метеовести».

Отмечается, что в зоне особенного перегрева в предстоящем месяце окажется север Европейской России, где аномалия может превысить 4 °C. Температура ниже нормы ожидается на севере Сибири, Дальнего Востока. В Южной России температурный режим будет близким или чуть прохладнее климата.

В Москве, согласно прогнозу, в течение всего месяца будут наблюдаться «температурные качели», но даже в периоды наибольших похолоданий температура будет лишь приближаться к норме.

Синоптики отмечают, что из-за частых изменений характера погоды в декабре будет много осадков, и «без сугробов на Новый год Русская равнина скорее всего не останется», вместе с тем существует и вероятность «праздничной оттепели».