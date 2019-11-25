Стокгольм, , 20:13 — REGNUM В 2020 году 8 из 10 шведских муниципалитетов будут вынуждены принять меры по экономии затратной части бюджетных статей. Ожидающееся ухудшение благосостояния шведских налогоплательщиков вызвано проблемами миграции. Об этом 25 ноября со ссылкой на SVT сообщила шведская газета Fria Tider.

Кроме того, половина всех муниципалитетов намерена экономить при оказании помощи инвалидам, а также нуждающимся отдельным лицам и семьям с детьми. В целях сокращения расходов, помимо прочего, будет прекращена выдача жилья для лиц, страдающих физическими или психическими отклонениями. Ожидается сокращение выделяемых средств на ежедневные занятия для умственно отсталых детей. Будет выделено на 2,5 миллиона меньше на дошкольное образование, пересмотрено количество игровых площадок. Уличное освещение предполагается сократить на 20%.

«Я полагаю, что для этого есть две причины. Мы были слишком щедрыми и получили много вновь прибывших людей в нашу страну, но в основном это также и демографическая проблема. Население стареет, в то время как сокращается численность людей в муниципалитетах», — заявил глава одного из муниципалитетов Швеции Горан Эрикссон.