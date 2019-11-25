Челябинск, , 19:58 — REGNUM В Челябинской области нужно отказаться от использования химических реагентов на зимних дорогах. Такую задачу поставил губернатор Алексей Текслер, сообщает пресс-служба главы региона.

Вопросы качества содержания улично-дорожной сети обсуждались на совещании по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Глава области отметил, что нужно применять новые технологии. У всех подрядчиков должны быть наработаны нужные компетенции, а также иметься вся необходимая дорожная техника.

«Нужно кардинально изменить подход к уборке улиц, таких ситуаций больше быть не должно: засыпал город реагентами и ждешь, когда растает. Сейчас у нас даже маленький снегопад превращается в проблему», — сказал Алексей Текслер.

Отметим, проблема использования химреагентов актуальна в Челябинске уже много лет. Горожане неоднократно жаловались на то, что из-за этих веществ портится их обувь.