Порт-о-Пренс, , 20:21 — REGNUM Вечером 24 ноября двое граждан Франции были найдены мертвыми в столице Гаити Порт-о-Пренсе, сообщила газета Le Parisien утром 25 ноября со ссылкой на посольство Франции в Республике Гаити.

По информации посольства, 44-летний мужчина и его жена были застрелены вечером 24 ноября. Более точных подробностей на данный момент у полиции Гаити и посольства Франции нет. По имеющейся информации, пара прибыла в Порт-о-Пренс, чтобы усыновить ребенка, муниципальные органы департамента Ардеш, откуда прибыли погибшие, подтвердили выдачу разрешения на усыновление.

Убийство произошло, по всей видимости, вечером 24 ноября. Тела жертв были обнаружены в транспорте, который был для них организован французской ассоциацией по усыновлению, около отеля в районе Дельмас, в котором французская пара планировала остановиться. По заявлению следствия, причиной убийства могла стать попытка ограбления.

На фоне разворачивающегося политического кризиса в Гаити 24 ноября Министерство иностранных дел Франции на своем веб-сайте опубликовало сообщение, в котором советует французским гражданам «воздержаться от посещения Республики Гаити».