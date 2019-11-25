Киев, , 19:41 — REGNUM Заместитель мэра города Славянск, на данный момент контролирующегося Украиной, Андрей Рубан был избит посетителями и охранниками ночного клуба из-за настойчивых требований выключить песни Олега Газманова, сообщает 25 ноября побитый чиновник на своей странице в Facebook.

По его словам, в караоке-клубе «Соло», где Рубан культурно отдыхал, гости и сотрудники заведения не оценили по достоинству его патриотичные требования прекратить исполнение песен Олега Газманова «Москва, звонят колокола» и «Офицеры, россияне».

«Меня выволокли на улицу без верхней одежды на глазах моей супруги», — сообщает подробности их реакции Рубан на своей странице в соцсетях.

Приехавшие полицейские тоже не проявили должного рвения и не стали оформлять протокол о правонарушении.

Тем не менее, позднее руководство заведения пообещало украинскому чиновнику, что «применившие физическую силу» охранники принесут ему извинения.

Как сообщало ИА REGNUM, город Славянск, находящийся на административной территории ДНР, с лета 2014 года занят украинскими силовиками.

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