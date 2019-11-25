Анкара, , 20:07 — REGNUM Турецкие сериалы бьют рекорды просмотров на телеканалах Афганистана, раньше забитых сериалами индийского производства. Афганцы, пытающиеся уйти от сложностей повседневности в мир кино, полюбили экшены, детективы и мелодрамы. Афганские телезрители, весьма привередливые в выборе сериалов для просмотра, предпочитают те, которые соответствуют афганской культуре, религии и семейному укладу, чтобы не вызвать реакции сторонников «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или исламских консерваторов.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, афганцы, относящиеся к турецкой культуре и семейным традициям как схожим со своими, находят игру в турецких сериалах гораздо более правдоподобной, чем в индийских. В Афганистане, располагающим более 50 телеканалов, турецкие сериалы переводят на языки дари и пушту. Их трансляцию можно заметить даже на рынках, в лавках и на улицах.

Сериал «Эртугрул», посвященный эпохе зарождения Османской империи, показывается в Афганистане под названием «Воскрешение». Он идёт одну ночь в неделю по трем каналам. Торговый атташе Турции в Афганистане Джанер Бозат уверен, что такая ситуация оказывает позитивное влияние на двусторонние отношения, способствует улучшению имиджа Турции в глазах афганцев, а также повышает спрос на продукты турецкого производства.