Париж, , 20:09 — REGNUM 25 ноября премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что в бюджете на 2020 год предусмотрено выделение 1,116 миллиардов евро для обеспечения гендерного равенства во Франции. Как сообщает издание Le Point, 360 миллионов евро из этой суммы пойдут на борьбу с домашним насилием.

«Правительство приняло решение использовать в 2020 году более миллиарда евро для достижения гендерного равенства в стране. В рамках этой суммы 360 миллионов будут направлены на борьбу с домашним насилием», — заявил премьер-министр. Кроме того, Эдуар Филипп отметил, что правительство разрабатывает другие меры в сфере борьбы с домашним насилием, которые включают в себя «более четкое определение домашнего насилия, изменение наказаний для лиц, совершивших акты домашнего насилия, особенно тех, которые в результате привели жертв к совершению самоубийства». Также премьер-министр объявил о возможном включении в уголовный кодекс положения о психологическом давлении, которое «во многих случаях предшествует применению силы».

Заявление премьер-министра прозвучало на фоне протестных акций во Франции со стороны феминистических движений, главным из которых является организация #NousToutes. Представительницы движения осудили предложения правительства, заявив, что 830 миллионов из указанной суммы пойдут на «оказание помощи» развивающимся странам.

Согласно исследованию, проведенному Агентством Франс-Пресс, в 2019 году во Франции 117 женщин были убиты в результате бытовых конфликтов. Ранее в докладе Совета Европы указывалось, что Франция не принимает достаточных усилий по выполнению обязательств в соответствии со Стамбульской конвенцией 2011 года о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием.