Сан-Сальвадор, , 20:11 — REGNUM Сальвадор занял первое место в Латинской Америке по количеству убийств женщин. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina со ссылкой на Экономическую комиссию ООН по странам Латинской Америки и Карибского бассейна (CEPAL).

В Сальвадоре на каждые 100 тыс. смертельных случаев приходится 6,8 убийств женщин по причине их угнетаемого положения. На втором месте антирейтинга расположился Гондурас (5,1 феминицидов на 100 тыс. смертей), за ним — Боливия (2,3).

В Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин глава CEPAL Алисия Барсена заметила, что «миллионы женщин в Латинской Америке вышли на улицы, чтобы потребовать соблюдения фундаментального и при этом угнетаемого права на жизнь, свободную от насилия».