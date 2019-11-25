Москва, , 19:24 — REGNUM Елена Голухова назначена временно исполняющим обязанности директора Центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева (Москва), сообщили 25 ноября в Минздраве РФ.

Отметим, что до сих пор Голухова занимала должность заместителя директора центра.

Напомним, до сих пор директором центра являлся кардиохирург Лео Бокерия, который теперь занимает в этой медицинской организации должность почётного президента.

Лео Антонович Бокерия — знаменитый российский кардиохирург, главный кардиохирург РФ, академик РАН и РАМН. Директором центра им. Бакулева являлся с 1994 г.

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