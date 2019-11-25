Екатеринбург, , 19:31 — REGNUM Мэрия Екатеринбурга запустила конкурс на постройку новой школы в микрорайоне Академический. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Подрядчикам предложена сумма до 1,2 млрд рублей. За эти деньги предстоит построить четырёхэтажное здание на 1,1 тысячу человек. Объект нужно будет сдать до 30 июня 2022 года, а на месте строительства поставят IP-камеры для наблюдения.

Указано, что в школе установят систему экранов для трансляции объявлений, презентаций и видеороликов, а также «информационные киоски» для родителей и посетителей.

Аукцион пройдёт 3 декабря 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге в 2019 году случился «школьный коллапс». В ряде школ пришлось ввести дополнительные классы, чтобы вместить всех первоклассников. Особенно непросто пришлось родителям и детям в микрорайонах Краснолесье и Академический.

Читайте ранее в этом сюжете: В школах Екатеринбурга не хватает восьми тысяч мест