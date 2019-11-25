* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Приштина, , 22:22 — REGNUM 25 ноября прокуратура Косово возбудила уголовные дела в отношении трех гражданок Косово, присоединившихся к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, женщины обвиняются по статьям «Организация террористической организации и участие в деятельности такой организации» и «Вступление или служба в иностранной армии или полиции».

Все три женщины вместе со своими мужьями с период с 2013 по 2015 отправились в Сирию с целью присоединиться к террористическим группировкам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и были возвращены на родину 20 апреля этого года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Косово из Сирии вернулись 110 человек: в основном женщины и дети