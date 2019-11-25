Варшава, , 20:02 — REGNUM 25 ноября статистическое агентство Eurostat опубликовало данные о количестве актов насилия, приходящихся на 100 тыс. человек. Об этом сообщает польское новостное агентство Polskie Radio.

Как следует из данных, Польша является одним из самых безопасных государств для проживания представительниц женского пола: в ней намного меньше зафиксировано актов насилия, чем в странах Западной Европы. Так по карте, опубликованной в рамках данного исследования, видно, что женщинам в 49 раз безопаснее жить в Польше, чем в Великобритании, и в 37 раз безопаснее, чем в среднем по Западной Европе.

Отмечается, что в Великобритании на 100 тыс. жителей приходится 92,08 акта насилия, в Швеции — 69,72, во Франции — 25,17, в то время как в Польше всего лишь 1,89. Наименьшая доля актов насилия наблюдается в Боснии и Герцеговине.