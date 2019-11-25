Иркутск, , 19:15 — REGNUM По факту бездействия представителей полиции, которые не отреагировали на информацию о семейном насилии в городе Железногорск-Илимск Иркутской области, необходимо провести проверку. С соответствующей инициативой выступило общественное движение «Сильная Россия».

По имеющейся информации, в ночь на 9 ноября в Железногорск-Илимском мужчина несколько раз ударил свою супругу ножом, после чего оставил её умирать в лесу. Женщина в итоге сумела выжить, а её мужа задержали только 23 ноября, и то после того, как о резонансном случае написали в СМИ.

Председатель движения «Сильная Россия» Антон Цветков отметил, что все эти дни предполагаемый злоумышленник находился на свободе. При этом жертва заявляла, что побои со стороны супруга носили регулярный характер на протяжении последних нескольких лет. Однако реакции со стороны правоохранительных органов на это не было.

«Мы просим Генеральную прокуратуру провести по данному факту проверку — были ли заявления от пострадавшей, была ли на них должная реакция со стороны полиции, знал ли о ситуации участковый уполномоченный. Это всё нужно выяснить для того, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем», — заявил руководитель «Сильной России».

Цветков отметил, что «Сильная Россия» системно обозначает проблему насилия в семьях уже не первый год. Одна из причин сложившихся проблем в вопросах пресечения семейного насилия связана с тем, что в полиции считают некорректным «лезть» в семейные дела.

«Из-за такой позиции у нас насильственные преступления в семьях только множатся. Потому что насильник понимает, что ему ничего не грозит. Поэтому мы сейчас обратились в Генпрокуратуру с тем, чтобы провести проверку по всем обращениям в полицию по фактам насилия в семье. Это обеспечит профилактику бездействия и отсутствия своевременных и достаточных действий полиции по данным обращениям. И событий, как в Железногорске-Илимском, когда преступника задерживают только через три недели, за которые он вполне мог сбежать от ответственности — таких событий будет в разы меньше», — сказал Цветков.

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