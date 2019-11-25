Анкара, , 18:45 — REGNUM Пресс-секретарь министерства обороны Турецкой Республики подполковник ВМФ Надиде Шебнем Актоп на пресс-конференции заявила: «В ходе контртеррористических операций «Коготь-1» и «Коготь-2», начатых 27 мая и 12 июля, на сегодняшний день нейтрализовано 90 террористов, уничтожено 320 пещер, использовавшихся ими как склады, убежища и схроны, и 266 мин и СВУ».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, подполковник Надиде Шебнем Актоп отметила: «В ходе начатой 23 августа операции «Коготь-3» в регионе Синатха — Хафтанина на настоящий момент нейтрализованы 73 боевика Рабочей партии Курдистана. Уничтожено 53 использовавшихся ими пещеры и 78 мин и СВУ».

Представитель минобороны Турции добавила: «Также в ходе последних событий в районе проведения операции «Коготь-3» наши военнослужащие, прочесывая регион, обнаружили к юго-востоку от горы Дюгюн пещеру, где террористы складировали множество СВУ на разных стадиях готовности и необходимые для жизнедеятельности продукты».