Москва, , 18:24 — REGNUM Территория, через которую планируют строить участок Юго-Восточной хорды (ЮВХ) Москвы в районе могильника радиоактивных отходов, имеет статус санитарно-защитной зоны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM общественный деятель Руслана Луговая.

Ссылаясь на данные из официального ответа госкорпорации «Росатом» (копия есть в распоряжении ИА REGNUM), общественница рассказала, что данный статус около десяти лет назад был присвоен территории вокруг завода АО «Московский завод полиметаллов» в районе Москворечье-Сабурово. Причём это касается и территории, через которую должны проложить ЮВХ, уверяет Луговая.

По её словам, вести строительные работы в санитарно-защитной зоне можно только при наличии разрешительной документации. Однако противникам строительства ЮВХ никто её не предоставил, что может говорить и о том, что данные документы не оформлялись, считает Луговая. Это обстоятельство является поводом приостановить прокладку трассы, уверена общественница.

«Чтобы определить какой именно класс опасности на этом участке нужно проводить исследования и экспертизу. Можно строить рядом с зоной с особыми условиями, но так как данный участок занимает площадь 25 метров с запада, 65 метров с юга и юго-востока и 200 метров с набережной. То есть, по сути вплотную к месту, где был снесен старый железнодорожный мост, то место на строительство восьмиполосой дороги не остается», — сказала Луговая.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Москвы: хорда не потревожит ядерный могильник даже вибрацией