Грозный, , 18:14 — REGNUM В Чечне к 2020 году будут сданы в эксплуатацию 40 объектов образования. Из них — 18 новых школ и 22 детских сада на 1600 мест. Об этом 25 ноября доложил в ходе встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым первый вице-премьер Иса Тумхаджиев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя и правительства республики.

Кадыров поручил подойти к вопросу сдачи объектов максимально ответственно, чтобы все намеченные проекты в сфере среднего и дошкольного образования были реализованы в срок.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года власти республики докладывали о намерении построить в 2019 году 17 детских садов на 2400 мест. А к 2021 году потребность в местах для дошкольников в детских садах будет полностью закрыта.