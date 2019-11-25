Черкесск, , 17:59 — REGNUM В Карачаево-Черкесии объявлены приговоры бывшему заместителю министра сельского хозяйства республики Исмаилу Эркенову и экс-главе республиканской ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Тохтару Гогуеву. Их обвинили в мошенничестве в особо крупных размерах, совершенном в сговоре, пишет ТАСС.

Установлено, что фигуранты дела с помощью поддельных документов на получение субсидий незаконно присвоили три миллиона рублей. По решению Черкесского городского суда Эркенову назначено наказание в виде двух лет лишения свободы, а его подельнику — трех лет лишения свободы. Оба наказания вынесены условно.

В ходе судебного заседания подсудимые своей вины не признали. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.