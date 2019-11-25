Челябинск, , 17:53 — REGNUM В челябинском Кизильском районе сотрудники станции скорой помощи передумали проводить итальянскую забастовку. Это стало возможно после поездки в территорию группы специалистов областного минздрава, сообщает пресс-служба ведомства.

Граждане жаловались на низкие стимулирующие выплаты. Также их не устраивало то, что нет доплат за отсутствие в бригаде второго фельдшера, нет новой спецодежды и выплат за стаж, а также сокращён размер доплаты за ночные дежурства.

Итогом встречи министерских работников с сотрудниками скорой стало решение о том, чтобы за отсутствие второго фельдшера ввести в коллективный договор доплату в размере 10% от оклада. Вопрос со спецодеждой ранее был урегулирован. Также медикам разъяснили ситуацию со стимулирующими выплатами.

В итоге медики отказались от забастовки. «Коллектив настроен на увеличение заработной платы в 2020 году за счёт роста стимулирующих выплат», — заявляет пресс-служба минздрава.

Как сообщало ИА REGNUM, медики собирались провести. итальянскую забастовку. Они выдвинули властям ряд требований и добивались их удовлетворения.

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