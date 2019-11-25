Москва, , 17:46 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал поручение правительству создать на основе организации «Молодые профессионалы» структуру, которая могла бы развивать движение WorldSkills. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Отмечается, что на создание структуры пойдут средства из федерального бюджета РФ. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Документ предусматривает создание такой структуры в срок до 15 февраля 2020 года.