Лодейное Поле, Ленинградская область, , 17:40 — REGNUM Столкновение трех автомобилей произошло днем 25 ноября на федеральной трассе «Кола» в Лодейнопольском районе Ленинградской области. Погиб один человек, еще два человека ранены.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 15:35 мск на 232 км «Колы» мужчина средних лет на автомобиле Mazda3 выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовиком Volvo. От удара легковушка вновь отлетела в свою полосу, где на нее наехал автомобиль Isuzu.

Водитель «Мазды», личность которого устанавливается, скончался на месте, его пассажирка получила тяжёлые травмы.

Также пострадал водитель грузовика Volvo, он получил травмы средней степени тяжести.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — заявили в дорожной полиции.