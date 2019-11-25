Сыктывкар, , 18:00 — REGNUM Президента России Владимира Путина ждут в гости жители села Мутный Материк в Республике Коми, выигравшие конкурс на самое весёлое название населённого пункта в России. Об этом 25 ноября сообщил журналистам глава администрации населённого пункта Константин Канев.

По словам Канева, жители села рады победе в конкурсе названий и очень гордятся, что их поселение называется именно так. Как отметил Канев, жители села ждут на вручение кубка за первое место в конкурсе лично президента России. Сельчане очень хотели бы, чтобы награду вручил сам Путин.

Канев пояснил, что на сегодняшний день существует несколько версий происхождения названия. Самой правдоподобной является версия, что село так назвали купцы, плывшие по реке Печора. Если посмотреть на село с реки, то может показаться, что оно покрыто лёгкой дымкой, из-за которой дома кажутся расплывчатыми, как через мутное стекло. Возможно, из-за этого село и получило название Мутный Материк.

Конкурс на самое весёлое название проводил туристический сервис Туту.ру, в конкурсе приняли участие 100 кандидатов из 83 регионов России. В финале конкурса в голосовании приняли участие 117 тыс. человек. Второе место было отдано забайкальскому населённому пункту Хохотуй, третье место досталось населённому пункту Морозилка в Архангельской области. За победителя, село Мутный Материк проголосовали 28 тыс. человек, за Хохотуй — 26 тыс. человек. Также в конкурсе участвовали населённые пункты с названиями Мухоудёровка, Сахарная Головка, Палево, Бухалово.

Организаторами конкурса селу-победителю будет вручён памятный кубок, а в селе будет установлена табличка «Российский населённый пункт с самым весёлым названием 2019».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в конкурсе на самое весёлое название населённого пункта в России лидирует село Хохотуй.

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