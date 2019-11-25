Могадишо, , 18:18 — REGNUM Сомалийский военный суд в центральном городе Дхуса-Мареб завершил слушание дела двух членов террористической группировки «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по обвинению в заговоре с целью убийства лидеров суфийской секты в городе Гури-Эль. По итогам рассмотрения дела суд признал террористов виновными и приговорил к пожизненному заключению. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Caasimada.

В мае 2018 года один из приговоренных Мохамед Абди Абдирахман был назван террористом-смертником, которого захватили в городе Гури-Эль, прежде чем он успел взорвать свой жилет на собрании суфиев. Абдирахман был перехвачен силами безопасности на церемонии, на которой лидеры отдавали дань памяти ополченцам, павшим при защите населения от боевиков. Прокуроры обвинили мужчину в попытке расправиться с невинными людьми.

Другой подозреваемый, Али Дхубад Нуре Сияд, был обвинен в проведении слежки и оказании Абдирахману доступа на собрание. По словам председателя суда, оба обвиняемых были приговорены к пожизненному заключению.

Рассмотрение дела началось всего через три дня после того, как сомалийский военный суд приговорил еще одного террориста к смертной казни за участие в хорошо скоординированном рейде на спорный религиозный центр в центральном городе Сомали Галкайо.