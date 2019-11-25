Екатеринбург, , 17:40 — REGNUM В адрес ремонтирующего тротуары в центре Екатеринбурга подрядчика могут подать исковое заявление в суд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

По итогу объезда мэр Екатеринбурга Александр Высокинский пригрозил судом и штрафами тем, кто сорвал ремонт улиц в центре города. В частности, «под раздачу» попал подрядчик, ремонтирующий проспект Ленина на участке от улицы Мамина-Сибиряка до улицы Луначарского.

По данным портала госзакупок, работы на данном объекте выполняет ИП Шамов Сергей Алексеевич.

«За неисполнение обязательств городские власти будут применять все доступные санкции, включая штрафы и обращения в суд», — уточнили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге сорвали очередной срок сдачи гранитных тротуаров в центре города. Основные работы должны были сдать к 23 ноября 2019 года.