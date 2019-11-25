Могадишо, , 18:15 — REGNUM Глава Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) Франсиско Мадейра посетил наиболее пострадавший от наводнений в Сомали город Беледвейн, где заявил, что Комиссия Африканского союза вскоре предоставит гуманитарную помощь в размере 87 000 долларов США в виде предметов медицинского назначения и непродовольственных товаров. Беледвейн был опустошен проливными дождями и наводнениями, которые разрушили дома, уничтожили посевы, дороги и вынудили тысячи семей переселиться. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Shabelle.

Мадейра также передал послание солидарности и доброй воли от Председателя Комиссии Африканского союза Мусы Факи. «Председатель Комиссии Африканского союза поручил мне сообщить населению Беледвейна, что в настоящий момент Африканский союз разделяет скорбь жителей Хирана, Беледвейна и всего населения страны. У меня была возможность проехать по городу, и я увидел весь масштаб разрушений, вызванных наводнениями», — сказал Мадейра.

Глава АМИСОМ также поблагодарил сотрудников Сектора 4 АМИСОМ за их неустанные усилия по распределению предметов помощи, а также по проведению поисково-спасательных операций во время гуманитарного кризиса.

Осмотрев некоторые из пострадавших районов, Мадейра провел встречи с заместителем президента штата Хиршабель Али Хуссейном Гуудлаве и высокопоставленными офицерами сомалийской национальной армии, обсудив с ними гуманитарную составляющую и потребности государства в области безопасности.

«Я пообещал вице-президенту Али Хуссейну, что полиция и военные АМИСОМ будут продолжать сотрудничать с силами безопасности Хиршабель, чтобы мы могли защитить население и сделать все возможное, чтобы открыть основные маршруты снабжения от Фидоу и Джоухара до Могадишо», — подчеркнул Мадейра.