Рязань, , 17:19 — REGNUM Пятерых мужчин, подозреваемых в незаконном приобретении, ношении, хранении оружия и убийстве бизнесмена в сентябре 2019 года на автодороге между городом Спасск-Рязанский и селом Фатьяновка в Рязанской области, заключили на два месяца под стражу. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба Спасского районного суда.

Предполагаемый заказчик убийства предпринимателя свою вину не признал и отказался давать показания. Предполагаемые пособники и исполнители преступления на допросе дали признательные показания. Суд счёл, что «данных, свидетельствующих о том, что именно эти подозреваемые, на данной стадии следствия, могут быть причастны к совершению преступлений», достаточно.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до конца января 2020 года. Постановления ещё не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.

Читайте ранее в этом сюжете: Рязанские следователи раскрыли заказное убийство бизнесмена