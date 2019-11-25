Магнитогорск, Челябинская область, , 17:16 — REGNUM В Магнитогорске арестована врач-травматолог, которая задолжала бюджету крупную сумму штрафов. Из положенных 900 тыс. рублей с неё взыскали лишь 230 тыс., сообщает пресс-служба челябинского управления СКР.

Решение об аресте вынес Правобережный райсуд. В изоляторе дама пробудет 30 суток. За это время ей может быть назначено другое наказание.

Травматологу-взяточнице грозит реальное лишение свободы вместо назначенного за получение взяток, подделку документов и служебный подлог. Ей вменили 22 преступных эпизода. Оказалось, что за взятки врач оформляла листки нетрудоспособности.

За это суд назначил ей штраф 900 тыс. рублей и на три года запретил заниматься выдачей медицинских документов, имеющих юридические последствия. Но весь штраф она до сих пор не уплатила и даже скрывалась от приставов.