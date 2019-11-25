Тегеран, , 17:48 — REGNUM 24 ноября вице-президент по науке и технологиям Сорена Саттари заявил, что Иран удовлетворяет 98% своих потребностей в лекарствах, при этом почти все медикаменты производятся внутри страны. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Чиновник отметил, что развитие страны в условиях сильной зависимости от сырьевого экспорта невозможно, однако Иран не может полностью отказаться от продажи нефти и газа. Он призвал развивать высокотехнологичные отрасли хозяйства, заявив, что «в XXI веке никто не пойдет покупать технологии в стране, зависящей от поставок сырья». По мнению вице-президента, одной из наиболее перспективных отраслей экономики является фармакология, в которой Иран обладает значительным потенциалом.

Сорена Саттари раскритиковал нефтедобывающие страны Персидского залива за то, что они полностью полагаются на поставки топлива в своей экономической деятельности. «В настоящее время баррель нефти стоит дешевле флакона духов», — подчеркнул чиновник.