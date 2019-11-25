Екатеринбург, , 17:17 — REGNUM В столице Среднего Урала вновь просрочили сдачу ремонтных работ на тротуарах в центре города. Информацию об итогах объезда по объектам сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявлял, что основные работы, за исключением тротуара у центрального гастронома, должны были сдать к 23 ноября 2019 года. Однако до сих пор не закончилась укладка гранита на проспекте Ленина между улицами Карла Либкнехта и Красноармейской, от Мамина-Сибиряка до Луначарского, на улице Малышева от здания Трансагентства до улицы Луначарского.

О новых сроках сдачи тротуаров градоначальник умолчал, но подчеркнул, что принимать законченные работы будет лично.

Как сообщало ИА REGNUM, в центре Екатеринбурга уже не первый месяц затягивают с ремонтом асфальтов. На задержки жаловались даже губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.

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