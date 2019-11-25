Аддис-Абеба, , 17:17 — REGNUM Экспертный опрос, проведенный в федеральных судах первой инстанции Эфиопии, показал, что в системе наблюдаются улучшения с точки зрения повышения независимости и подотчетности судей. Вице-председатель федерального суда Тесфае Ньюэй заявил, что судьи федеральных судов первой инстанции все чаще выносят решения независимо и в соответствии с законом. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

По словам Тесфае, большую роль в позитивных переменах сыграли институциональная и личная независимость судей, а также уверенность судей, благодаря обучению и твердой позиции независимости, а также подотчетности судей. Трехлетний генеральный план, направленный на укрепление системы правосудия и повышение осведомленности исполнительных и законодательных органов, а также общественности о важности независимости судебной власти также значительно способствовал достижению независимости судей.

Улучшенные условия труда внутри и за пределами судов, такие как увеличение бюджета, также были названы в качестве факторов, делающих судей все более независимыми и подотчетными. Тесфае пояснил, что все заинтересованные стороны, включая законодательные и исполнительные органы, а также общественность, должны внести свой вклад в создание сильной судебной системы.

Заместитель председателя верховного суда Эфиопии Соломон Ареда призвал судей укреплять систему правосудия и действовать эффективно и действенно в соответствии с законом.