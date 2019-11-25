Владимир, , 17:01 — REGNUM В городе Владимире водители такси агрегатора «Яндекс» 25 ноября объявили забастовку, сообщили «Владимирские ведомости».

Водители припарковали машины у ТЦ «Глобус» и перестали принимать заказы. Забастовка распространяется только на утренние часы — с 7:00 до 10:00, однако продолжать её таксисты намерены до 27 ноября.

Причиной стало недовольство условиями работы с агрегатором, который, по мнению водителей, захватил монополию на рынке и берёт большую плату за посредничество, но не выполняет обязательств перед работающими на него таксистами.