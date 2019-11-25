Ярославль, , 16:59 — REGNUM 25 школьных автобусов поступят в Ярославскую область до конца года в соответствии с распоряжением правительства России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области. В регион поступят три автомобиля марки ГАЗ на 11 посадочных мест и 22 «ГАЗели NEXT», рассчитанные на 15 пассажиров.

Школьный автобус Yarregion.ru

За счет средств областного бюджета в этом году уже приобретено пять школьных автобусов марки ПАЗ на 22 посадочных места. Они будут переданы Волжской средней общеобразовательной школе Некоузского района, Берендеевской средней школе городского округа Переславль-Залесский, Покровской и Назаровской школам Рыбинского района и Туношенской средней школе Ярославского района.

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