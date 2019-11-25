Тегеран, , 17:07 — REGNUM 24 ноября министерство культуры и исламской ориентации Ирана сообщило, что за прошлый месяц по иранскому календарю (21 октября — 21 ноября 2019) ИРИ посетили 43 иностранных журналиста из более чем 22 информационных изданий со всего мира. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

В источнике говорится, что основной работой прибывших корреспондентов стало освещение протестных акций в Иране. «По запросу министерства были выданы визы представителям телевидения, газет, журналов и новостных сайтов», — говорится в сообщении.

Помимо освещения протестов, иностранные корреспонденты сняли документальные фильм об Иране и записали путешествия по стране с посещением исторических мест и памятников ЮНЕСКО.

«В настоящее время в Иране зарегистрированы 150 международных СМИ, которые не имеют своего бюро. Их работники получают лицензию по запросу в министерство, — подчёркивается в сообщении.