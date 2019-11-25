Загреб, , 16:52 — REGNUM Работники сферы образования Хорватии в понедельник, 25 ноября, вышли на массовую акцию протеста, передаёт информационное агентство ХИНА.

Преподаватели школ и высших учебных заведений страны продолжают добиваться в несения изменений в законодательство, в соответствии с которыми повысится коэффициента сложности их работы, а следовательно, и размер оплаты труда.

Как сообщается, на центральной площади Загреба собралось не менее 20 тысяч человек, что парализовало движение транспорта в центре хорватской столицы.

Выступая перед собравшимися, президент Союза хорватских учителей Саня Шпрем заявила, что забастовка преподавателей уже не ограничивается требованием о повышении зарплат, а переросла в движение за повышение статуса образования.

«Забастовка является результатом многолетнего недовольства материальным и социальным статусом, неуважения к нашей профессии. Эта забастовка — это борьба за статус образования и нашу позицию в нём. Образование постоянно игнорируется», — заявила она.

Как передавало ИА REGNUM, на минувшей неделе председатель Независимого профсоюза учителей средних школ Хорватии Бранимир Михалинец после встречи с представителями правительства заявил, что стороны близки к решению проблемы. Тем не менее он подчеркнул, что акции протеста будут продолжаться до тех пор, пока все требования преподавателей не будут учтены.

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