Тегеран, , 17:05 — REGNUM 24 ноября правительство Ирана в ходе вечернего заседания одобрило новую систему оценивания работы школьных учителей. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Согласно источнику, новая система оценивания учителей будет напрямую влиять на оплату их труда. Будет создан общенациональный рейтинг педагогов, в котором они будут ранжироваться в соответствии с квалификацией, опытом, навыками и способностями, а также заслугами в образовании. В заявлении отмечается, что данная мера является необходимым шагом для улучшения школьного образования.

В ходе заседания правительство назначило министерство здравоохранения и медицинского образования ответственным органом Совместной экономической комиссии Ирана и Швейцарии. Также министры согласились выделить 1 млрд долларов на строительство плотины Галорд в провинции Мазандеран.