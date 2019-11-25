Гонконг, Китай, , 16:50 — REGNUM Жители Гонконга боятся массовых отравлений из-за слезоточивого газа, который в течение многих месяцев распыляют силы безопасности в ходе столкновений с протестующими, 25 ноября передает агентство Reuters.

На местных интернет-порталах активно распространяются слухи, что из-за активного применения слезоточивого газа в воздухе повышено содержание диоксина, что может привести к раку, мутациям и особенно опасно для беременных.

«Проблема в том, что власти не объясняют, как активные компоненты слезоточивого газа влияют на здоровье» , — отмечает врач-гинеколог Кун Каян.

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