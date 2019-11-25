Калуга, , 17:46 — REGNUM Церемония передачи 39 автомобилей «Нива» и двух реанимобилей специалистам фельдшерско-акушерских пунктов Калужской станции скорой медицинской помощи состоялась 25 ноября в Калуге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве здравоохранения области.

Калужские сельские фельдшеры получили 41 новый автомобиль Admoblkaluga.ru

Автомобили «Нива» повышенной проходимости будут использовать фельдшеры ФАПов межрайонных центров для обслуживания жителей отдаленных населенных пунктов 19 районов. На эти цели из областного бюджета выделено 23,4 млн рублей. Автомобили получат фельдшеры, а также участковые врачи и врачи семейной практики, работающие в сельской местности. В регионе в 2019 году открыто 47 ФАПов, в 2020 году будет создано еще около 80, их обеспечат необходимым оборудованием.

Первые 11 автомобилей «Нива», на которые из областного бюджета было выделено 6,6 млн рублей, направлены в учреждения здравоохранения в июле 2019 года.

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