Аддис-Абеба, , 17:01 — REGNUM Глобальный саммит по гендерным вопросам, организованный Африканским банком развития (АБР), прошел в столице Руанды Кигали. В этом двухдневном мероприятии приняли участие лидеры правительств, институтов развития, частного сектора, гражданского общества и научных кругов, в том числе президент Эфиопии Сахлеуорк Зеуде, которая выступила с речью, касающейся вопроса гендерного равенства. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Руанда является первой африканской страной, которая принимает у себя подобного рода саммит на тему «Устранение препятствий на пути к гендерному равенству». Основная цель саммита — обмен передовым опытом и стимулирование инвестиций для ускорения прогресса в деле обеспечения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин в Африке и во всем мире.

В своем выступлении президент Сахлеуорк заявила, что «пришло время перейти от риторики к действиям». Президент Африканского банка развития Акинвуми Адесина отметила: «Ни одна птица не летает на одном крыле. Давайте поддерживать женщин, чтобы они цвели, и наш бизнес, наши страны и наши общины будут процветать».

Президент Руанды Пол Кагаме со своей стороны отметил: «Изменение мышления — это то, что требуется для обеспечения достижения гендерного равенства. Сокращение гендерного разрыва является обязанностью каждого».