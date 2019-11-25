Белгород, , 16:13 — REGNUM Трёх граждан Республики Азербайджан отправят в колонию за попытку незаконного пересечения Государственной границы РФ в Валуйском районе Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября в пресс-службе регионального УФСБ. Мужчин задержали ночью вне установленных пунктов пропуска.

Канал незаконной миграции иностранных граждан пресекли сотрудники УФСБ России по Белгородской области и Пограничного управления УФСБ России по Белгородской и Воронежской областям. Трём иностранцам ранее был запрещён въезд в Россию, однако они попытались ночью пересечь госграницу. Нарушителей задержали.

Решением Ровеньского районного суда каждый из них проведёт 10 месяцев в колонии с последующим выдворением с территории РФ. Приговор суда вступил в законную силу.