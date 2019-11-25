Москва, , 16:00 — REGNUM В 2019 году самыми высокими зарплатами могут похвастаться руководители предприятий в сфере тяжелой промышленности и телекоммуникационных компаний. Однако на первом месте по-прежнему остаются топ-менеджеры нефтегазовых компаний. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга, составленного журналом Forbes на основе данных крупнейших консалтинговых агентств.

Деньги Юлия Комбакова © ИА Красная Весна

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Так, среднее вознаграждение руководителя в нефтегазовой отрасли в текущем году выросло на 45% и составило $3,28 млн против $2,26 млн в 2018 году. Однако перемахнуть рекордную планку, установленную в 2013 году, когда этот показатель достиг $3,77 млн, пока не удалось.

Следом за нефтяниками идут руководители предприятий в сфере тяжелой индустрии. Средняя зарплата главы такой компании составляет $1,78 млн. По сравнению с прошлым годом это меньше на 1%. Тройку лидеров замыкают топ-менеджеры телекоммуникационных компаний, зарабатывающие в среднем $1,29 млн в 2019 году (рост по сравнению с 2018 годом — 12%).

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«Руководители инвестиционных банков зарабатывают за год в среднем $1,2 млн, это ставит их на четвертое место в рейтинге», — говорится в сообщении издания.

Самый большой рост среднего вознаграждения руководителя показали транспортные (80%), нефтегазовые (45%), строительные и девелоперские компании (39%), а также торговые сети (24%).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журнал Forbes назвал руководителей российских компаний, которые владеют самыми дорогими пакетами акций. Так, «золотыми директорами», по версии издания, стали бывший президент «Сибура» Александр Дюков и председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов. Их пакеты акций компаний оцениваются около $472 млн и $411 млн соответственно. Тройку лидеров рейтинга замкнул гендиректор USM Management Иван Стрешинский, который владеет 3% акций материнской USM Holdings. Его доля оценивается в $397 млн.