Москва, , 15:35 — REGNUM Министерство культуры РФ поддерживает исковые требования к фигурантам уголовного дела «Седьмой студии». Об этом 25 ноября заявила в Мещанском суде представитель министерства Людмила Смирнова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, сумма похищенных средств в 2011—2014 годах составляет 133 млн рублей. Финансирование велось из фондов Минкульта на проект «Платформа», реализуемый «Седьмой студией». Следствие считает, что при помощи ИП деньги обналичивались.

Ранее министерство подало к фигурантам дела иск о возмещении ущерба.