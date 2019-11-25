Курск, , 15:33 — REGNUM Жителям Курска из-за аварий на теплосетях пересчитают плату за отопление. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил губернатор Роман Старовойт.

Глава региона потребовал пересчитать плату за отопление жителям города, которые из-за коммунальных аварий оставались без тепла. Представители ПАО «Квадра» пообещали, что плату начислят по показателям приборов учёта за безаварийный период.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в областном центре 21, 22 и 24 ноября из-за прорыва теплосетей без тепла и горячей воды оставались от 3,6 тыс. до 20 тыс. человек. Причина аварий — сильная изношенность теплосетей. Некоторые участки не ремонтировали уже более 20 лет, и срок их службы истёк.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курске 30 участков теплосети являются аварийными