Курск, 25 ноября 2019, 15:25 — REGNUM В Курске насчитывается 30 потенциально аварийных участков теплосети. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации по данным мониторинга филиала ПАО «Квадра» — «Курская генерация».
Средний срок службы теплосети в областном центре — 25 лет, многие участки сильно изношены.
В Курске круглосуточно дежурят четыре аварийно-восстановительными бригады по семь человек.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в Курске 21, 22 и 24 ноября произошли крупные коммунальные аварии, из-за которых без тепла и горячей воды оставались от 3,6 тыс. до 20 тысяч человек.
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