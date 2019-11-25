Курск, , 15:25 — REGNUM В Курске насчитывается 30 потенциально аварийных участков теплосети. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации по данным мониторинга филиала ПАО «Квадра» — «Курская генерация».

Средний срок службы теплосети в областном центре — 25 лет, многие участки сильно изношены.

«По имеющимся участкам ведем на каждые 10 километров обследования. Дальше — гидравлические испытания на максимальную температуру, выявляем дефекты. В этом году после испытаний мы устранили 719 дефектов. Прирост с прошлым годом — 15%. У нас постоянно ставятся индикаторы коррозии, которые показывают состояние через каждые 4 месяца, когда мы их снимаем», — рассказал управляющий директор филиала Александр Воронин.

В Курске круглосуточно дежурят четыре аварийно-восстановительными бригады по семь человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Курске 21, 22 и 24 ноября произошли крупные коммунальные аварии, из-за которых без тепла и горячей воды оставались от 3,6 тыс. до 20 тысяч человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Курским теплоэнергетикам власти хотят поручить в три раза больше работы