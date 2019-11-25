Новосибирск, , 15:24 — REGNUM Департамент по тарифам Новосибирской области сегодня, 25 ноября, утвердил предложенное мэрией Новосибирска повышение стоимости проезда в общественном транспорте, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия областной столицы необходимость изменения тарифов на проезд обосновала тем, что в городе требуется реконструкция и замена более 50 км трамвайных путей (около 40% протяжённости). Городские власти предложили внести в тариф инвестиционную составляющую в размере 1 рубля и установить стоимость проезда в горэлектротранспорте не менее 23 рублей.

Кроме того, «в связи с существенным удорожанием стоимости дизельного топлива и стоимости ремонтных работ автобусов» мэрия Новосибирска инициировала индексацию тарифа на автобусные перевозки пассажиров — до 24 рублей.

Помимо этого, предложено внести инвестиционную составляющую и на приобретение подвижного состава для метрополитена, установив тариф не менее 25 рублей за проезд в метро. Такое повышение власти обосновали тем, что через 15 лет парк будет непригоден, и необходимо постепенное обновление подвижного состава.

В итоге департамент по тарифам Новосибирской области утвердил тарифы для горэлектротранспорта — 23 рубля, на автобусные перевозки — 24 рубля. Проезд в метро подорожает до 25 рублей.

Новые тарифы начнут действовать с 8 декабря 2019 года.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, сейчас проезд в троллейбусах и трамваях Новосибирска стоит 21 рубль, автобусах и метро — 22 рубля.

В последний раз тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска поднимались в 2018 году — на проезд в автобусах, трамваях и и троллейбусах — на три рубля, в метро — на два рубля.