Каспийск, Дагестан, , 15:25 — REGNUM Строительство детского сада на 280 мест близится к завершению в дагестанском городе Каспийске. Ввод в эксплуатацию нового двухэтажного здания ожидается весной 2020 года, сообщили ИА REGNUM 25 ноября в пресс-службе правительства Дагестана.

Предполагается, что в детском саду будет создано 12 групп. Для каждой из них предусмотрены свой буфет, игровая комната и спальня. Для занятий спортом, музыкой и изобразительным искусством будут оборудованы соответствующие залы. На объекте также установлены камеры видеонаблюдения.

По словам подрядчиков, мебель уже завозят, осталось провести уборку здания. До конца года также планируется благоустроить территорию дошкольного учреждения, завершить все работы по укладке брусчатки и асфальтового покрытия прилегающей территории.

Отмечается, что в микрорайоне Каспийска, в котором строится объект, имеется острая потребность в детских садах. В настоящее время здесь более 200 детей посещают дошкольное учреждение, рассчитанное на 100 мест.

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