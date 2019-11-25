Санкт-Петербург, , 15:34 — REGNUM Ставший известным после стрельбы из окна автомобиля, зарегистрированный в Петербурге 21-летний уроженец Чечни Мансур Абдылхаисиев решением Московского районного суда Северной столицы заключен под стражу.

Он отказался давать показания, сославшись на статью 51 Конституции РФ, позволяющую не свидетельствовать против себя.

Как сообщили в судебной пресс-службе Петербурга, адвокат Абдылхаисиева просил избрать ему меру пресечения в виде подписки о невыезде или домашнего ареста, однако суд отправил молодого человека, подозреваемого в хулиганстве с применением оружия, под арест по 22 декабря 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в блоге уроженца Чечни появилась видеозапись, на которой мужчина из окна «Лады Приоры» стреляет в воздух на Московском проспекте из предмета, похожего на автомат. Видеозапись вызвала тревогу и возмущение горожан.

Полицейские быстро нашли и задержали мужчину, возбудив дело о хулиганстве. Предполагается, что он стрелял из охолощенного оружия.

Читайте также: В Петербурге задержан водитель, открывший стрельбу из машины

Задержанный уже извинился перед теми, «кому помешал», на видеокамеру оперативников.

Читайте ранее в этом сюжете: Стрелявший из автомобиля обратился к жителям Санкт-Петербурга