Калуга, , 15:27 — REGNUM Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов предложил представителям общественной палаты региона и депутатам всех уровней вплотную заняться деятельностью частных медицинских клиник и «вывернуть их наизнанку», сообщает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.

На столь массовые общественные проверки частных докторов губернатора подвигли неутешительные итоги журналистского расследования. Дело в том, что большинство такого рода медицинских клиник неправомерно отказывают больным людям, имеющим полиса ОМС, в бесплатной медицинской помощи. Между тем государство компенсирует затраты частных докторов на лечение.

«Вы имеете право эти клиники проверять хоть каждый день, в отличие от нас. Пожалуйста, включитесь в эту работу. Действительно, безобразничают эти частные клиники, уже просто достали», — заявил Артамонов.

Ранее калужский губернатор Артамонов дал поручение «вывернуть наизнанку» Калугатеплосеть, проверив каждое её подразделение. После чего правоохранители региона приступили к проверкам этой организации. Начались задержания и аресты «проштрафившихся» ответственных сотрудников Калугатеплосети, а также лиц, сотрудничавших с ней.

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