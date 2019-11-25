Магас, , 15:22 — REGNUM В Ингушетии возбуждено очередное уголовное производство по факту мошенничества с декретными денежными выплатами из Фонда социального страхования. На этот раз его фигурантом стал генеральный директор ООО «Янтарь», сообщили 25 ноября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Установлено, что он предоставил ложные данные о фактах наступления случаев беременности и родов. Фонд соцстраха на основании поддельных документов перечислил на счет 52-летнего директора предприятия около 600 тыс. рублей, которые тот присвоил себе.

Таких фактов мошенничества на деньгах беременных в Ингушетии за последнее время выявлено немало. Так, на днях по данным Следственного комитета, в суд с утвержденным обвинительным заключением направлено дело, обвиняемым по которому проходит директор компании «Бизе». Он также предоставил отчеты в ФСС о ложных случаях наступления беременности и на листках о временной нетрудоспособности женщин в связи с родами и уходом за детьми «заработал» 600 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в Ингушетии отправится под суд директор компании «Бастион», которого также уличили в хищении денежных средств у Фонда соцстраха. Сумма присвоенного также составляет 600 тыс. рублей. А вот в январе 2019 года директор компаний «Амина» и «Камелот» по такой же схеме «заработала» 3,6 млн рублей.

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