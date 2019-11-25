Ташкент, , 15:21 — REGNUM По итогам первых десяти месяцев 2019 года в общественных местах на территории Узбекистана преступность снизилась на 31%. Об этом заявил первый заместитель начальника ГУ патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка МВД республики Даврон Зиёматов, сообщает 25 ноября издание «Подробно.uz».

По его словам, за отчетный период количество преступлений в общественных местах сократилось с 2293 до 1582. Количество убийств сократилось на 46,9%, до 17, умышленных телесных повреждений — на 22,1%, до 176, краж — на 36,9%, до 556, грабежей — на 26,7%, до 96, хулиганских случаев — на 27,4%, до 339.

Напомним, по итогам первой половины 2019 года уровень преступности в Ташкенте снизился на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Количество преступлений в общественных местах сократилось на 40%.

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