Луга , Ленинградская область, , 15:19 — REGNUM Тела мужчины и женщины обнаружены на улице в городе Луга на юге Ленинградской области. Следователи и эксперты устанавливают причины смерти влюбленных.

Как сообщили в Следственном управлении СКР по Ленобласти, мертвецы были обнаружены 24 ноября 2019 года на самодельных лежанках рядом с трубами тепловых сетей в районе проспекта Урицкого в Луге.

По предварительной информации, погибшие — 49-летняя женщина и 60-летний мужчина, которые злоупотребляли спиртными напитками и вели асоциальный образ жизни.

«Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Предварительная причина их смерти — переохлаждение», — отметили в СКР.

Решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела будет принято по результатам доследственной проверки и судебно-медицинских экспертиз.